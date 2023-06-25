Это подтвердила компания NetBlocks.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.

"Подтверждено: показатели показывают, что платформа агрегатора новостей в Google стала недоступна для многих пользователей в России. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между военизированной группой Вагнера и Москвой", - говорится в сообщении.

Справка: NetBlocks – организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом. Сервис был запущен в 2017 году для мониторинга свободы сети.