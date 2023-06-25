Российские провайдеры блокировали доступ к новостям в Google во время мятежа Пригожина
Несколько российских интернет-провайдеров блокировали доступ к поиску новостей Google на фоне "государственного переворота" предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина
Это подтвердила компания NetBlocks.
Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.
"Подтверждено: показатели показывают, что платформа агрегатора новостей в Google стала недоступна для многих пользователей в России. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между военизированной группой Вагнера и Москвой", - говорится в сообщении.
Справка: NetBlocks – организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом. Сервис был запущен в 2017 году для мониторинга свободы сети.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях интернет-ресурсов в зоне проведения контртеррористической операции.
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