Российские пропагандисты взорвались на оккупированном Запорожье

Об этом сообщили в Telegram пропагандистского телеканала.

Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.

В результате взрыва авто со съемочной группой сгорело, а пропагандисты получили травмы.

По словам участников происшествия, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.

"Во время передвижения уже в так называемой серой зоне раздался взрыв на дороге... Нас доставили в больницу, провели рентген. У нашего водителя и ассистента телеоператора - ушиб грудной клетки. Оператор не пострадал", - рассказал один из российских пропагандистов.