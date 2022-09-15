Российские пропагандисты взорвались на оккупированном Запорожье
На временно оккупированной территории Запорожской области взорвался автомобиль съемочной группы российского телеканала ТВ Центр
Об этом сообщили в Telegram пропагандистского телеканала.
Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.
В результате взрыва авто со съемочной группой сгорело, а пропагандисты получили травмы.
По словам участников происшествия, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.
"Во время передвижения уже в так называемой серой зоне раздался взрыв на дороге... Нас доставили в больницу, провели рентген. У нашего водителя и ассистента телеоператора - ушиб грудной клетки. Оператор не пострадал", - рассказал один из российских пропагандистов.
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