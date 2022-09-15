English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские пропагандисты взорвались на оккупированном Запорожье

Российские пропагандисты взорвались на оккупированном Запорожье

15 сентября, 2022 четверг
19:16
война с Россией

На временно оккупированной территории Запорожской области взорвался автомобиль съемочной группы российского телеканала ТВ Центр

Об этом сообщили в Telegram пропагандистского телеканала.

Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.

В результате взрыва авто со съемочной группой сгорело, а пропагандисты получили травмы.

По словам участников происшествия, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.

"Во время передвижения уже в так называемой серой зоне раздался взрыв на дороге... Нас доставили в больницу, провели рентген. У нашего водителя и ассистента телеоператора - ушиб грудной клетки. Оператор не пострадал", - рассказал один из российских пропагандистов.

Видео
Новости
Украина
Запорожье
Запорожская область
пропаганда
Читайте также:
15 сентября, 2022 четверг
Владимир Зеленский попал в ДТП
Коронавірус
14 сентября, 2022 среда
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
Путін Шольц
13 сентября, 2022 вторник
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.87
    Покупка 39.87
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 39.59
    Продажа 40.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 сентября
20:46
Обсуждается экспорт российского аммиака через Украину, - Генсек ООН
20:43
Крымский гауляйтер Аксенов поддержал Кадырова и обещает "батальоны добровольцев" для войны с Украиной
20:27
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
В Крыму неспокойно: в Евпатории сработало ПВО, а в Армянске взрыв, - СМИ
20:27
США запустили фонд, который поможет собрать деньги на украинские стартапы
20:20
Межпарламентский альянс по Китаю обнародовал план реагирования на политику Пекина
20:17
Министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины запускают трехсторонний формат взаимодействия
20:15
Путин и Си Цзиньпин
Путин встретился с главой Китая и поблагодарил за "сбалансированную позицию" в отношении Украины
19:51
В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ
19:50
Тайра свидетельствовала в США об ужасах российского плена.
19:47
Склады, ПВО, ЗРК, логистика и живая сила. Авиация и ракетные войска ВСУ совершили более 30 ударов по врагу
19:47
В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС
19:40
Эксклюзив
Пленные россияне
У россиян произошел обвал командной вертикали, первыми сбегают командиры, - военный эксперт Киричевски
19:37
Отведены и расформированы: после боев на Харьковщине уничтожены два стрелковых полка оккупантов, - Генштаб ВСУ
19:29
FGM-148 Javelin
В США заключили контракт на поставку более 1800 Javelin, часть из которых уйдет в Украину
19:28
Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк
19:25
В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян
19:17
Ани Лорак
"Быстро переобулась". Под давлением возмущенных украинцев в Европе начали отменять концерты Ани Лорак
19:16
Теннисист Роджер Федерер объявил об окончании карьеры
19:15
Били ракетами, авиацией и РСЗО. От обстрелов оккупантов пострадали 20 населенных пунктов Украины
19:05
Процесс подсоединения продолжается успешно. Урсула фон дер Ляен оценила темпы евроинтеграции Украины
19:05
Мосты, генераторы и ноутбуки для школьников: Франция передаст Украине необходимую помощь
19:00
Камеры для пленных с иконами: в Харьковской области ВСУ показали штаб оккупантов
18:53
Рамзан Кадыров
США вводят санкции против Кадырова и его семьи
18:52
США опасаются предоставлять Украине ракетные системы ATACMS, - CNN
18:51
Тщательно оценили риски. Wizz Air подтвердил перелет самолета из аэропорта "Львов"
18:39
В Киевской области в карьере завтра будут проводить взрывные работы
18:37
Эксклюзив
Российские военные массово выискивают лазейки, чтобы не попасть на фронт, - генерал-майор СБУ Ягун
18:34
Зеленский обсудил вопросы энергетической безопасности с Урсулой фон дер Ляен
18:30
Пекин COVID
В столице за месяц количество больных COVID-19 выросло более чем в 7 раз
18:27
Зеленский угостил Урсулу фон дер Ляен арбузами и дынями с деоккупированной территории Херсонщины
18:23
В России антивоенные протесты осуждают только 38% граждан, а свободу слова поддерживает почти 60%, - опрос "Левада-центр"
18:22
Всех отправили на фронт: в оккупированной Горловке не осталось мужчин, - разведка
18:16
Обновлено
Россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу: прилет в районе гидротехнических сооружений
18:11
Президент Финляндии предлагает отменить упрощенный визовый режим для россиян, покупающих недвижимость в стране
18:00
Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО
17:58
Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы, - CNN
17:55
"Как пещерные люди – без воды и света": жители оккупированного Мариуполя вышли на протесты
17:53
USAID предоставит Украине $33 млн в следующие 5 лет
17:48
Эксклюзив
Россияне потеряли потенциал для наступления и массированных обстрелов - солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петровский
17:45
Спецназовцы СБУ показали, как из беспилотников уничтожили вражескую технику в Херсонской области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV