Российские пропагандисты уже трижды заявляли о взятии Рубежного под контроль оккупантов, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр при СНБО .



"56-й день спецоперации вооруженных сил России ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.



Однако Генштаб ВСУ заявил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпел поражение.



"Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из сведений Минобороны РФ: впервые этот населенный пункт "перешел под контроль" захватчиков 1 марта, 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ") , - отметили в Центре противодействия дезинформации.



Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 20 марта опровергал информацию об оккупации Рубежного.



"Итак, возможно, в ближайшее время пропаганда РФ вновь отчитается о четвертом победном "освобождении" Рубежного", - отметили в ЦПИ.

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