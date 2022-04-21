Российские пропагандисты уже трижды заявляли о взятии Рубежного под контроль оккупантов, - Центр при СНБО
Оккупанты неоднократно распространили фейки, якобы они взяли под контроль Рубежное в Луганской области, однако украинская сторона опровергает эту информацию
Об этом сообщил Центр при СНБО .
"56-й день спецоперации вооруженных сил России ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Однако Генштаб ВСУ заявил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпел поражение.
"Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из сведений Минобороны РФ: впервые этот населенный пункт "перешел под контроль" захватчиков 1 марта, 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ") , - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 20 марта опровергал информацию об оккупации Рубежного.
"Итак, возможно, в ближайшее время пропаганда РФ вновь отчитается о четвертом победном "освобождении" Рубежного", - отметили в ЦПИ.
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