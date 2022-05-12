Российские пропагандисты теряют аудиторию, - Стратком
Российские пропагандисты жалуются, что в мире их материалы не печатают и не читают даже за деньги
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграмме.
"Россияне теряют аудиторию. И нет, речь не о погибающих в Украине военных. В России уже открыто жалуются, что никто в мире их не только не читает, а даже не печатает. Даже за деньги", - отметили в ведомстве.
По информации, исследовательской организации OpenSecrets, за последние восемь лет россияне заплатили американским лоббистам $186 млн. Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины, как пишет Коммерсант, "ведущие западные СМИ прекратили отношения крупных фирм и отдельных лоббистов с россиянами, несмотря на то, раньше их усилия щедро оплачивались".
"Такие же плохие дела и с зомбированием населения внутри России. 11 мая GroupM обнародовала результаты исследования - согласно им до конца апреля россиян, еще верящих в телеверсию "спецоперации в Украине", осталось 23%. В середине марта таких было около 33% ", - подчеркнули в Стратегическом командовании
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