Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграмме.

"Россияне теряют аудиторию. И нет, речь не о погибающих в Украине военных. В России уже открыто жалуются, что никто в мире их не только не читает, а даже не печатает. Даже за деньги", - отметили в ведомстве.

По информации, исследовательской организации OpenSecrets, за последние восемь лет россияне заплатили американским лоббистам $186 млн. Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины, как пишет Коммерсант, "ведущие западные СМИ прекратили отношения крупных фирм и отдельных лоббистов с россиянами, несмотря на то, раньше их усилия щедро оплачивались".

"Такие же плохие дела и с зомбированием населения внутри России. 11 мая GroupM обнародовала результаты исследования - согласно им до конца апреля россиян, еще верящих в телеверсию "спецоперации в Украине", осталось 23%. В середине марта таких было около 33% ", - подчеркнули в Стратегическом командовании

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