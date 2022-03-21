Российские пропагандисты теперь должны объяснить своему народу, как президент Украины, обвиняемый в нацизме, выступал в Кнессете, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, сообщает Эспрессо.TV

"Сегодня говорил с народом Израиля. Какой, я уверен, понимает нас, как свободные люди – свободных людей. Конечно, у Израиля есть свои интересы, стратегия защиты своих граждан – мы все это понимаем. Премьер Беннет пытается найти переговорный путь с Россией – и мы за это благодарны. За каждое усилие, чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией - возможно в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - отметил президент Украины.

Также он добавил, что у российских пропагандистов сегодня достаточно сложная задача:

"Ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме. Уже один этот факт подтверждает, на сколько в России все не так".

Напомним, вчера, 20 марта, Зеленский выступил перед парламентом Израиля и раскритиковал власти за отсутствие давления на РФ.

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