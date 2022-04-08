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Российские пропагандисты так спешили обвинить Украину, что случайно выдали свою виновность – Зеленский

8 апреля, 2022 пятница
23:38
война с Россией

Ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет

Об этом говорится в очередном обращении Президента Украины Владимира Зеленского, передает " Эспрессо.Запад ".

"Это очередное военное преступление россии, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности. Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, случайно выдавшие виновность россии. Агентство РИА Новости опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен еще до события, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом", - отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Погибли пятеро детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых.

По словам Президента, все ведущие государства мира уже осудили удар по Краматорску. "Мы ожидаем твердой глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все силы мира будут направлены на то, чтобы поминутно установить, кто и что делал, кто, как и какие приказы отдавал. "Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна", – уверен Президент.

  • Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.
  • Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "не имеющим границ".
  • Мэр Краматорская предположил , что если бы кафиры попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.
  • В СНБО заявили , что РФ переводит на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.

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