Российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной
Российские СМИ сообщают о разрыве снаряда в Ростовской области в 1 км от границы с Украиной
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы России с Украиной. Взрыв якобы произошел в 4:00 по московскому времени, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской.
Утверждается, что об инциденте правоохранительным органам сообщили местные жители.
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