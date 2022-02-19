Российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы России с Украиной. Взрыв якобы произошел в 4:00 по московскому времени, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской.

Утверждается, что об инциденте правоохранительным органам сообщили местные жители.

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