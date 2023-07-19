Российские пропагандисты сообщили, что ВСУ ликвидировали комбрига и "любимца Скабеевой" Дениса Иванова
Российские пропагандисты сообщили, что ВСУ ликвидировали комбрига Дениса Иванова с позывным "Ташкентом" - его называли "любимцем Скабеевой"
Об этом пишет канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm .
Первыми о смерти Иванова сообщил прокремлевский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ , ссылаясь на свои источники. По данным телеграмм-канала, "Ташкент" погиб в результате удара дрона-камикадзе по его автомобилю.
Отмечается, что Иванова часто показывали на государственных каналах РФ и называли "легендарным комбригом".
"42-летнего Иванова российская пропаганда героизировала еще при жизни, он был регулярным клиентом прямых включений на кремлевских каналах, в частности, его называли "любимцем Скабеевой". Иванов был одним из условно анонимных "героев", его имя публично не озвучивали, а пиарили под позывным "Ташкентом"", - пишет InformNapalm.
ВЧК-ОГПУ пишет, что, несмотря на героизацию, Иванов так и не получил звание "герой России".
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