Об этом пишет канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm .

Первыми о смерти Иванова сообщил прокремлевский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ , ссылаясь на свои источники. По данным телеграмм-канала, "Ташкент" погиб в результате удара дрона-камикадзе по его автомобилю.

Отмечается, что Иванова часто показывали на государственных каналах РФ и называли "легендарным комбригом".

"42-летнего Иванова российская пропаганда героизировала еще при жизни, он был регулярным клиентом прямых включений на кремлевских каналах, в частности, его называли "любимцем Скабеевой". Иванов был одним из условно анонимных "героев", его имя публично не озвучивали, а пиарили под позывным "Ташкентом"", - пишет InformNapalm.

ВЧК-ОГПУ пишет, что, несмотря на героизацию, Иванов так и не получил звание "герой России".