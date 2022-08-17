Российские пропагандисты сообщают о смене командующего Черноморским флотом РФ
В Севастополе членам военного совета Черноморского флота РФ представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова
В Севастополе членам военного совета Черноморского флота РФ представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники во флоте.
Мероприятие было непубличным, поскольку в Севастополе объявлен повышенный уровень террористической опасности. При этом источники считают, что в военное время "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".
По их словам, сейчас Соколов принимает дела.
В штабе Черноморского флота эта информация официально не комментируется.
Новый командующий Черноморским флотом Виктор Соколов ранее служил на Тихоокеанском и Северном флотах. В 2016 году он возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота.
- О смене руководства ЧФ РФ российские телеграм-каналы сообщали еще 11 августа. Они отмечали, что командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был снят с должности, а новым командующим назначен вицеадмирал Виктор Соколов.
- В мае Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о том, что проблемы у Осипова начались после потери флагманского крейсера "Москва": командующего отстранили от должности и арестовали. Также репрессии применили к первому заместителю командующего ЧФ РФ вице-адмиралу Сергею Пинчуку: в отношении него начались следственные действия.
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