Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме.

"Кремлевские медиа, ссылаясь на заявление депутата Европарламента Тьерри Мариани, пишут, что Еврокомиссия, прежде чем выделять любые средства, должна гарантировать погашение Украиной кредитов, которые планируют направить на ее послевоенное восстановление. По мнению Тьери Мариани, только при условии положительных экономических прогнозов, Украине можно помочь финансово", - отметили в ЦПИ.

Кроме того, 27 июня депутат заявил, что "конфликта между Россией и Украиной можно избежать, если бы Украина выполняла Минские договоренности". Также Тьери Мариани называет временно оккупированный Крым русским.

"Используя лояльных международных политиков, россия пытается сформировать впечатление, что помогать Украине финансово – расточительство. Однако кремль умалчивает информацию о замороженных золотовалютных резервах россии, которые планируют изъять как репарации в пользу Украины", - подчеркнули в Центре при СНБО.

Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку российских фейков за 5 июля.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb