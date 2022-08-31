Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

РосСМИ распространили комментарий военного аналитика США С. Риттера, известного поддержкой президента РФ Владимира Путина, о том, что якобы разведка США не дает президенту США Джо Байдену достоверных данных по ситуации в Украине. Аналитик считает, что американский президент был введен в заблуждение и тот не понимает, что поддержка США не поможет украинцам в войне.

На самом деле это извращенное изложение новости, распространенной 30 марта изданиями NBC , National Post со ссылкой на американскую разведку. В ней говорилось, что окружение Владимира Путина намеренно дезинформирует его о ситуации на фронте, боясь рассказывать о поражениях россиян в войне против Украины.

"Приписывая нужные РФ утверждения отдельным иностранным спикерам, россия пытается создать иллюзию отсутствия поддержки Украины в США. Но, по данным последнего опроса Ipsos , 53% американцев высказались за поддержку Украины к победе", - подчеркнули в Центре при СНБО.

24 августа президент США Джо Байден по случаю Дня Независимости Украины объявил о новом пакете военной помощи почти на $3 млрд.

Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из $4,5 млрд безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.

Новый пакет военной помощи от США на $3 млрд содержит 6 дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS, контрбатарейные радары, дроны и сотни тысяч боеприпасов.

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