Российские пропагандисты распространяют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.



Ряд пропагандистских ресурсов стали распространять ложные сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупированный войсками РФ Энергодар Запорожской области.



"Вероятно, под таким "соусом" они хотят скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на территории Запорожской АЭС и самого спутника станции", – отмечается в сообщении.

В СНБО предупредили украинцев, что Россия начала агрессивную информационно-психологическую операцию, которая имеет целью подавить сопротивление украинцев в Херсонской области.