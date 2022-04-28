Российские пропагандисты распространяют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар
Ряд пропагандистских ресурсов распространили фейковую информацию о якобы атаке украинскими беспилотниками Энергодара
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.
Ряд пропагандистских ресурсов стали распространять ложные сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупированный войсками РФ Энергодар Запорожской области.
"Вероятно, под таким "соусом" они хотят скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на территории Запорожской АЭС и самого спутника станции", – отмечается в сообщении.
- В СНБО предупредили украинцев, что Россия начала агрессивную информационно-психологическую операцию, которая имеет целью подавить сопротивление украинцев в Херсонской области.
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