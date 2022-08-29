Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, россияне ссылаются на публикации в изданиях The Time и The Telegraph и говорят, что авторы статей обвиняют во всех проблемах украинцев. Так, если верить российским СМИ, Великобритания перестанет оказывать помощь Украине уже в этом году.

Однако ЦПИ опровергает эту информацию. На самом деле, в материалах этих западных изданий пишут о том, что еще во времена пандемии перед Британией возникли большие проблемы и о том, как их придется решать новому премьер-министру.

Распространение такой дезинформации связано с усилением шантажа России в отношении энергоносителей накануне отопительного сезона. Таким образом РФ хочет дискредитировать Украину, переложив на нее всю ответственность, и показать, что мир якобы устал от войны, отметили в ЦПИ.

27 августа россияне запустили новую порцию фейков. Среди них утверждающие, что якобы большинство населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей хотят войти в состав РФ.

28 августа оказалось, что украинские спецслужбы использовали гипноз, чтобы завербовать в свои ряды пенсионерку Елену.