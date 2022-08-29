Российские пропагандисты пророчат Британии голод, манипулируя статьями западных СМИ, — Центр при СНБО
Пропаганда Кремля манипулирует материалами западных СМИ и предсказывает Великобритании холодную зиму и голод
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, россияне ссылаются на публикации в изданиях The Time и The Telegraph и говорят, что авторы статей обвиняют во всех проблемах украинцев. Так, если верить российским СМИ, Великобритания перестанет оказывать помощь Украине уже в этом году.
Однако ЦПИ опровергает эту информацию. На самом деле, в материалах этих западных изданий пишут о том, что еще во времена пандемии перед Британией возникли большие проблемы и о том, как их придется решать новому премьер-министру.
Распространение такой дезинформации связано с усилением шантажа России в отношении энергоносителей накануне отопительного сезона. Таким образом РФ хочет дискредитировать Украину, переложив на нее всю ответственность, и показать, что мир якобы устал от войны, отметили в ЦПИ.
- 27 августа россияне запустили новую порцию фейков. Среди них утверждающие, что якобы большинство населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей хотят войти в состав РФ.
- 28 августа оказалось, что украинские спецслужбы использовали гипноз, чтобы завербовать в свои ряды пенсионерку Елену.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное