Российские пропагандисты придумали фейк о намерениях ВСУ взорвать детскую больницу в Харькове
В России анонсируют провокацию с подрывом больницы в Харькове, чтобы обвинить в этом украинских военных
Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации.
"В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона "Кракен" и 113 бригады территориальной обороны под угрозами расстрела насильственно свозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города", — говорится в заявлении.
Пропагандисты отмечают, что, мол, здание больницы уже заминировано и "неонацисты планируют взорвать ее" с началом нанесения российских артиллерийских ударов по военным объектам Харькова.
В РФ заявляют, что для подготовки фото и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.
- 23 июня в Харьковской области за сутки от обстрелов оккупантов погибли два человека, среди раненых — дети. В тот же день спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки.
- Боец ТРО Харькова Юрий Корсунов рассказал в эфире Еспресо, что в Харьковской области враг использует тактику огневого вала, пытаясь сдержать наступление ВСУ.
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