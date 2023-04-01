Интересный нюанс, который заметен в том, как показывают российские телеканалы выселения московского патриархата из Лавры. Конечно, они там ноют о "гонении" на православных кремлевского обряда. Но главный и сквозной мотив — это такая, знаете, досада и очень выразительный налет пренебрежения к Павлу, Онуфрию и другим иерархам Московского патриархата в Украине.

Не до конца они выполняют заказ. Настоящих буйных мало. Вот если бы Ильюшу Киву в Лавру подбросить... Но Кива прячется в Подмосковье. А эти на месте очевидно не справляются с задачей организовать что-то макабричное с кучей трупов. Поэтому в российском телевизоре их обвиняют в недостаточной ненависти к Украине и прямо плюют на них, как на жадных торговцев мощами. Это почти дословная цитата.

На месте очевидно не справляются с задачей организовать что-то макабричное с кучей трупов. Поэтому в российском телевизоре их обвиняют в недостаточной ненависти к Украине и прямо плюют на них, как на жадных торговцев мощами

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Короче, вся эта православная пятая колонна для россиян люди второго сорта, о которых можно из-за губ сказать, как, например, на Первом пропагандист Кузичев сказал, что где там в Украине более воцерковлены. Тьфу, а не воцерковленные. Только и умеют в воскресенье ходить на службу и креститься. Как будто для верующего нужно обязательно купаться в крови, чтобы быть настоящим русским православным.

Как все предатели, приверженцы московского патриархата оказались и здесь не желательны, и в РФ никому не нужны. Обычное отношение к предателям – они никому не нравятся.

Специально для Еспресо .

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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