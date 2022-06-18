Российские пропагандисты показали видео с пленными американскими добровольцами
Российский пропагандистский канал RT обнародовал видео с попавшими в плен на Харьковщине американскими добровольцами
Об этом сообщает DW .
В пятницу, 17 июня, вечером российский пропагандист Роман Косарев разместил в telegram ролик, в котором мужчина, назвавший себя бывшим американским военнослужащим Александром Дрюке, обращается к матери и сообщает, что жив и надеется как можно скорее вернуться домой.
В тот же день на официальном telegram-канале RT появилось интервью с Энди Гьюном, заявившим, что он и Дрюке участвовали в боях с российскими войсками в Харьковской области. Он подчеркнул, что воевал на стороне украинской армии как доброволец. Американец рассказал, что он и Дрюке отступили во время боев на Харьковщине и прятались несколько часов, прежде чем оказаться в плену.
- 15 июня стало известно, что в ходе боя под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев.
- 16 июня пресс-секретарь совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев не посещать Украину из-за сообщения о том, что двоих их военных захватили оккупанты.
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