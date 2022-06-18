Об этом сообщает DW .

В пятницу, 17 июня, вечером российский пропагандист Роман Косарев разместил в telegram ролик, в котором мужчина, назвавший себя бывшим американским военнослужащим Александром Дрюке, обращается к матери и сообщает, что жив и надеется как можно скорее вернуться домой.

В тот же день на официальном telegram-канале RT появилось интервью с Энди Гьюном, заявившим, что он и Дрюке участвовали в боях с российскими войсками в Харьковской области. Он подчеркнул, что воевал на стороне украинской армии как доброволец. Американец рассказал, что он и Дрюке отступили во время боев на Харьковщине и прятались несколько часов, прежде чем оказаться в плену.

15 июня стало известно, что в ходе боя под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев.

16 июня пресс-секретарь совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев не посещать Украину из-за сообщения о том, что двоих их военных захватили оккупанты.

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