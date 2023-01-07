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Российские пропагандисты показали, как для Путина устроили персональную рождественскую литургию

7 января, 2023 суббота
05:29
Мир

Путин на Рождество посетил службу, вероятно, в Благовещенском соборе Московского Кремля, где кроме него и священника не было других прихожан

Кадры с лидером РФ показал телеканал "Россия 1", пишет Интерфакс.

Издание отмечает, что президент посетил службу один. Его встречал иеромонах Иосиф.

Интерфакс также рассказывает о том, где Путин встречал предыдущие религиозные праздники.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом к Пасхе он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество обычно встречает за пределами столицы.

До сих пор в Москве на 7 января глава государства оставался всего дважды: в 2001 году он посетил службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м – он побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворческой на Воробьевых горах.

2022 глава государства был на рождественском богослужении в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево.

В то же время издание пишет, что "в прошлом году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Июле XIII века, куда можно добраться только катером или зимой льдом.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в детстве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году – в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году – в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда он приезжал на Рождество 2011 года.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в поселке Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

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Россия
Владимир Путин
Рождество
пропаганда
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