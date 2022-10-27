Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "источники".

По данным пропагандистов, специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", его "планируют" начинить радиоактивным материалом, затем вроде бы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о запуске ядерного заряда российскими вооруженными силами.

Затем киевские власти, по словам росСМИ, якобы намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в том, что виновата Россия.

Однако никаких доказательств этого РИА Новости не приводит.

Отметим, что российское государственное агентство РИА Новости первым рассказало всему миру о том, что "киевский режим" якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". То есть, с бомбой, в которой есть и радиоактивные материалы. Весь их текст строился на "анонимных источниках, знакомых с ситуацией", в том числе в других странах.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают , что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

Российский оппозиционер Ходорковский предположил , что в Минобороны РФ испуганы, ведь за созданием "грязной бомбы" могут стоять вагнеровцы или кадыровцы. Они могли украсть отработанное ядерное топливо из Запорожской АЭС.

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