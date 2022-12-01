Российские пропагандисты исказили заявление министра обороны Беларуси для нагнетания ситуации, - ISW
Российские СМИ использовали комментарии министра обороны Беларуси, чтобы заставить белорусских чиновников поддержать войну в Украине
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением о подготовке пограничных стран-членов НАТО к ведению боевых действий.
"Хотя комментарии Хренина включают несколько возможных типов военных операций, российские СМИ и блогер-миллионник сообщили, что в его заявлении прямо говорится о подготовке НАТО к наступательным операциям на восточном направлении", - отмечают в ISW.
Аналитики также отмечают, что обвинения бессмысленны.
"Российские военнослужащие использовали слова Хренина для подстрекательства, чтобы усилить информационные условия для давления на белорусских официальных лиц с целью дальнейшей поддержки российской наступательной кампании в Украине", - считают они.
Одновременно эксперты утверждают: слова министра обороны Беларуси являются частью информационной операции, направленной на обращение внимания украинских сил на северное направление.
"Хренин сделал комментарии о военной деятельности НАТО на границах с Беларусью в поддержку текущей информационной операции. Она предусматривает, что ВСУ будут находиться на границе с Беларусью в ответ на угрозу вступления страны в войну", - говорится на сайте Института изучения войны.
- Напомним, 30 ноября появилось сообщение с оценкой вероятности наступления из Белоруссии от ГУР МО: информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Но если страна все же попытается ворваться на украинскую территорию, это станет для нее "самоубийством".
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