Российские пропагандисты принялись пугать население РФ поголовным наказанием за преступления военной агрессии против Украины. Из-за нагнетания страха они пытаются развернуть нарратив "народной войны" и смягчить реакцию общества на новые жертвы для активизации боевых действий.

Надо немедленно наступать, а это новые российские трупы и напряжение всех ради этой цели. Российские пропагандисты грезят наступлением

В эфирах постоянно звучит про 1,5 года — время, которое, по мнению россиян, требует НАТО для полного развертывания мощностей по производству оружия. После этого у РФ даже не надеются победить на поле боя. Поэтому сейчас продвигают мнение, что сейчас у РФ есть окно возможностей, чтобы за эти 1,5 года достичь благоприятных для себя результатов на поле боя и завершить войну с каким-то приемлемым результатом. Для этого, конечно, нужно немедленно наступать, а это новые российские трупы и напряжение всех для этой цели. Российские пропагандисты грезят наступлением. И вообще вся военная машина РФ делает все возможное для мобилизации для последнего скачка на Украину зимой.

Такое вот предсмертное последнее паскудство РФ готовится.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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