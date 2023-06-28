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OPINION

Российские пропагандисты добрались до школ

Сергей Громенко
28 июня, 2023 среда
18:00
Мнение

В российских учебниках появилась официальная история "специальной военной операции"

Издание SOTA опубликовало фото уже опубликованного учебника для 10-11 классов, обучение по которому начнется уже с 1 сентября.

Первым автором нового учебника значится Вячеслав Никонов – депутат Госдумы, председатель правления фонда "Русский мир" и внук сталинского наркома Вячеслава Молотова. Очевидно, именно его вклад можно объяснить не только содержание, но и специфическую лексику текста.

Кризис в российско-украинских отношениях, по учебнику, спровоцировал Евромайдан, особенно же – "вооруженные молодчики" в Одессе и "карательные батальоны" на Донбассе, в противостоянии с которыми произошло провозглашение независимости Л/ДНР. Президент Петр Порошенко сразу занял "жестко антироссийскую линию", а в 2019 г. потерпел поражение от Владимира Зеленского, "который, однако, проводил политику, которая мало отличалась от предыдущей". Вся история 2014-2021 гг. уложилась в три абзаца.

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"Специальная военная операция" описана на четырех с половиной страницах. Причиной войны названо "стремление Соединенных Штатов сохранить свое доминирование в условиях, когда их экономические политические и моральные позиции заметно ослабевали на фоне подъема новых центров силы". Поэтому "США взяли курс на подрыв позиций государств, способных бросить вызов их гегемонии". В частности, Америка "и ее европейские вассалы" продвигали военную инфраструктуру НАТО к российским границам, "против России по надуманным поводам вводились новые и новые санкции, велась непрерывная экономическая и информационная война".

Так причем здесь Украина? Ответ из учебника таков: "Как ударный кулак Запада, нацеленный против России, стала использоваться Украина, оказавшаяся в годы президентства П.А. Порошенко и В.А. Зеленского под полным внешним управлением со стороны Вашингтона". Мало того, что "на территории Украины размещались американские и британские военные объекты", еще "военные инструкторы НАТО готовили ее Вооруженные силы к ведению военных действий против Донецкой и Луганской народных республик, против нашей страны".

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Список упреков в Украине со стороны российской пропаганды не изменился: "усиленная идеологическая обработка в антироссийском ключе", "героизация нацизма", регулярные "факельные марши фашистских организаций", превознесение "нацистских преступников" Степана Бандеры и Романа Шухевича, включение "08 ", "Айдар", "Донбасс" в состав ВСУ, а также "с полного одобрения Запада", 8-летние ежедневные обстрелы городов Донбасса с тысячами жертв. В итоге, Украину "превращали в плацдарм для нападения НАТО на нашу страну".

Со своей стороны, "Москва выдвинула ряд требований, призванных нормализовать отношения России с Западом". Однако "страны Запада и Украина ответили категорическим и пренебрежительным отказом". Наконец, "в январе 2022 г. в Москве стало известно о подготовке в начале марта широкомасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма украинскими войсками при западной поддержке. Россия была вынуждена принять превентивные меры" (приводится краткий перечень российских актов по признанию Л/ДНР) .

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"А 24 февраля началась специальная военная операция (СВО): российские войска вошли на территорию Украины. Основными задачами операции стали спасение ДНР и ЛНР от ежедневных обстрелов, обеспечение суверенитета, демилитаризации и денацификации Украины".

Как и следовало ожидать в таком тексте, "с первых дней СВО стало сказываться абсолютное преимущество наших вооруженных сил в воздухе и на море. Использовались новейшие высокоточные системы вооружений, позволяющие наносить удары по объектам украинской и натовской военной инфраструктуры в глубине территории противника, были уничтожены производственные мощности украинского ВПК, предприятия по производству горюче-смазочных материалов, военные аэродромы. Российские Вооруженные силы и бойцы народные милиции ДНР и ЛНР демонстрировали образцы высокого мужества, героизма, успешно решая поставленные перед ними боевые задачи".

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Следующие полторы страницы посвящены освещению нескольких подобных "образцов героизма".

Впрочем, не закрывали глаза авторы учебника и на временные затруднения. Один абзац посвящен западным санкциям "в нарушение любых юридических норм", которые вылились "в неприкрытое ограбление". Более того, "открыто ставились цели "разорвать в клочья" российскую экономику, вызвать у нас голод и товарный дефицит, породить возмущение людей, массовые протесты, добиться свержения правительства и развала России на части".

Еще один абзац – о западной помощи деньгами и вооружениями "антинародному киевскому режиму".

Однако, хвастает учебник, "планы западных стратегов полностью провалились": население страны поддержало СВО, сплотилось вокруг Путина, чей рейтинг превысил 80%, российская экономика выстояла (продажа газа только за рубли), международная изоляция России не наступила (отдельная похвала Китаю и БРИКС ), западные страны сами страдают от санкций – и так на целую страницу.

В конце раздела нарратив полностью замещается лозунгами: "Не впервые нашей стране приходится вступать в бой с очередным претендентом на мировое господство. И всегда она с честью выходила из этого испытания, одержав победу над силами объединенного Запада. Так будет и в этот раз. Наше дело права! Враг будет разбит! Победа будет за нами!".

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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