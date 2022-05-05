Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.



"Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас - в разы хуже санкций", - говорится в письме от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" заместителю руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям Сергею Собянину.

В результате "борьбы" с экономическими санкциями предполагается отток производства в Китай.



"Благодаря внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы "загадят кислотой большие территории", - говорится в сообщении украинской разведки.