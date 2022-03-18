"Российские предложения": Кулеба прокомментировал появление в СМИ "проекта мирного соглашения" между Украиной и РФ

Об этом он сказал в интервью УП .

"Не знаю, кто именно был источником для Financial Times, но в принципе то, что они написали – это требования России. Это происходило не на моей встрече с Лавровым, это происходило на так называемом белорусском треке переговоров", – отметил Кулеба.

По словам министра, пришла РФ и выдвинула свои требования.



"Наша делегация взяла этот документ, начала его изучать, выносить контраргументы. То есть информация в Financial Times была представлена таким образом, что это уже какая-то основа двустороннего диалога и дискуссий, что мы об этих вещах вроде бы договариваемся. А на самом деле это российские предложения, на какие Украина приводит свои контраргументы", - добавил глава МИД.



Он назвал переговоры на белорусском треке окопной войной.



"Они сидят в своем окопе, мы сидим в своем окопе и перестреливаемся аргументами. Поэтому утверждать, что мы пошли на все эти вещи и обо всем уже договорились – это неправда", – подытожил Кулеба.

16 марта издание Financial Times сообщило, что Украина и Россия разрабатывают план для прекращения войны, в котором постепенно подбирают приемлемые для обеих сторон варианты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план для прекращения войны", опубликованный Financial Times, это лишь черновики по запросам российской стороны .