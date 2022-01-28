Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в акватории Черного моря, - Денисова

Об этом в Telegram написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа, Херсонской области, и домой не вернулись", - сообщила она.



По предварительной информации, на судне отказал двигатель, поэтому его прибило к берегу в городе Щелкино во временно оккупированном Крыму.



"Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона", - отметила Денисова.



По этому факту Нацполиция в Херсонской области возбудила уголовное производство по ч.1 ст.146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение).



Денисова отметила, что задержание украинских рыбаков российскими пограничниками противоречит международным нормам права. Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой принять меры по освобождению двух мужчин и призвала международные правозащитные организации держать на контроле очередные нарушения РФ.



