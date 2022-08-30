Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"По сообщению ОК "Юг", ВСУ начали наступление по всем направлениям на Юге Украины. Мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить. Могу лишь подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплениях вражеской живой силы, вооружения, техники во многих районах Херсонщины и то, что хирургически точными ударами выведены из эксплуатации фактически все большие мосты, Антоновский железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонщины", - заявил глава ОВА.

Напомним, ночью против 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов фактически начав наступление.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.

В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Эспрессо заявил , что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

По состоянию на вечер 29 августа ВСУ освободили четыре села под Херсоном. Также поразили баржи у Антоновского моста.

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