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Российские подлодки тренируются выпускать ракеты вблизи Аляски, - Reuters

17 сентября, 2022 суббота
18:03
Мир

Атомные подлодки РФ выпустили крылатые ракеты в Арктике в рамках военных учений "Умка-2022" в Чукотском море

Об этом сообщает Reuters.

"Россия рассматривает свою огромную арктическую территорию как жизненно важный стратегический интерес и годами наращивает свой военный потенциал в регионе, вызывая тревожные звоночки на Западе", – говорится в материале.

Отмечается, что учения, названные "Умка-2022", проходили в Чукотском море, восточном участке Северного Ледовитого океана, отделяющем РФ от американского штата Аляска.

Министерство обороны РФ заявило в пятницу, что две атомные подводные лодки - "Омск" и "Новосибирск" - выпустили из Чукотского моря противокорабельные крылатые ракеты, поразив цели на расстоянии 400 километров (250 миль).

В агентстве добавляют, что Москва продолжила программу громких военных учений, несмотря на то, что основная часть ее сухопутных сил участвует в войне в Украине. Ранее в этом месяце она провела масштабные военные учения на российском Дальнем Востоке, в которых приняло участие около 50 000 военных.

  • 3 сентября российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море. Россия могла тайно ввести в Средиземное море атомную субмарину, вероятно, это АПЛ К-266 "Орел" – одна из субмарин "Оскар II", которые все еще служат в Северном флоте России. Аналитики НАТО следили за кораблем, чтобы определить его тип и цель. Вероятно, что это была атомная подлодка, то есть она работает на атомной энергии. Этот термин не означает, что она несет ядерное оружие.

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