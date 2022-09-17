Об этом сообщает Reuters.

"Россия рассматривает свою огромную арктическую территорию как жизненно важный стратегический интерес и годами наращивает свой военный потенциал в регионе, вызывая тревожные звоночки на Западе", – говорится в материале.

Отмечается, что учения, названные "Умка-2022", проходили в Чукотском море, восточном участке Северного Ледовитого океана, отделяющем РФ от американского штата Аляска.

Министерство обороны РФ заявило в пятницу, что две атомные подводные лодки - "Омск" и "Новосибирск" - выпустили из Чукотского моря противокорабельные крылатые ракеты, поразив цели на расстоянии 400 километров (250 миль).

В агентстве добавляют, что Москва продолжила программу громких военных учений, несмотря на то, что основная часть ее сухопутных сил участвует в войне в Украине. Ранее в этом месяце она провела масштабные военные учения на российском Дальнем Востоке, в которых приняло участие около 50 000 военных.

3 сентября российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море. Россия могла тайно ввести в Средиземное море атомную субмарину, вероятно, это АПЛ К-266 "Орел" – одна из субмарин "Оскар II", которые все еще служат в Северном флоте России. Аналитики НАТО следили за кораблем, чтобы определить его тип и цель. Вероятно, что это была атомная подлодка, то есть она работает на атомной энергии. Этот термин не означает, что она несет ядерное оружие.