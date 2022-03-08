Российские пленные будут восстанавливать украинскую экономику, - МВД
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Енин отметил, что с российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики.
"И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, наносит ракетно-бомбовые удары по помещениям. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", - сказал он.
Первый заместитель главы МВД подчеркнул, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции по военнопленным.
"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д.. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины", - проинформировал он.
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