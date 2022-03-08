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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские пленные будут восстанавливать украинскую экономику, - МВД

Российские пленные будут восстанавливать украинскую экономику, - МВД

8 мартa, 2022 вторник
22:35
война с Россией Енин: одной из целей Украины является признание России государством, которое финансирует терроризм

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Енин отметил, что с российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики.

"И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, наносит ракетно-бомбовые удары по помещениям. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", - сказал он.

Первый заместитель главы МВД подчеркнул, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции по военнопленным.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д.. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины", - проинформировал он.

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Экономика
война
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