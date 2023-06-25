Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Из вчерашних событий на России можно заключить, что Пригожин боялся ответа российской авиации. И откровенно говоря, авиации действительно надо бояться. Поскольку она может разнести за считанные минуты всю группировку. Однако, как видим, все немного по-другому закончилось. Хочу только подчеркнуть, что если бы был отдан соответствующий приказ, то российские пилоты с легкостью уничтожили бы колонны вагнеровцев, которые двигались на Москву", - рассказал Игнат.

В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.