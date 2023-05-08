Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Сергей Згурец дал комментарий о том, как могут измениться правила использования воздушного пространства над Черным морем после инцидента между польским и российским истребителями, который произошел 5 мая недалеко от воздушного пространства Румынии над Черным морем. В результате этих событий миссия Frontex временно приостановила патрульные полеты над Черным морем.

"Не следует предполагать попытки РФ изменить правила использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Сейчас российские пилоты начинают себя вести агрессивно. Вспомним ситуацию по сбитию американского беспилотника в Черном море. Предварительно в сентябре прошлого года была история, когда российские истребители выпустили ракету во время пребывания в пространстве британского разведывательного самолета, что явилось поводом для выяснения отношений между Великобританией и РФ", - отметил военный аналитик.

Згурец напомнил ситуацию, которая происходит в небе Сирии, где американское командование говорит, что российские пилоты пытаются вовлечь американских пилотов в боевые действия, провоцируя на воздушные бои.

"Сейчас российская сторона совершает эскалационные действия по всем направлениям. А когда мы говорим о Черном море, по моему мнению, подход всех стран должен состоять в том, чтобы искать варианты противодействия этому и не минимизировать патрульные миссии, которые сегодня осуществляются над Черным морем". Россия пытается нарушать стандарты, существующие на всех участках в отношениях между государствами.Считаю, что решение ЕС скорее будет связано с возобновлением миссии Frontex, будут сделаны определенные шаги, которые будут защищать суда с гражданскими миссиями, прикрывая их самолетами НАТО. Инцидент между полесским и российским истребителями потребуется большая консолидация сил НАТО и понимание того, что вступление в войну с Россией может быть выполнено другими обстоятельствами, а не только тем, насколько Украина держит линию обороны в войне с РФ", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

14 марта российский истребитель перехватил и поразил американский беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем, в результате чего дрон был ликвидирован.

5 мая недалеко от воздушного пространства Румынии российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 во время полета над Черным морем.











