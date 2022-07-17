English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Российские перевозчики до сих пор пытаются возить подсанкционные товары через границу Латвии

Российские перевозчики до сих пор пытаются возить подсанкционные товары через границу Латвии

17 июля, 2022 воскресенье
17:22
Мир

На латвийской таможне сообщают, что после вступления в силу новых ограничений по ввозу в РФ определенных товаров регулярно обнаруживают водителей, пытающихся обойти запрет

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление представительницы таможенного контроля Ирину Голубеву в комментарии TV3.

"Ежедневно во время проверок грузов по обоим направлениям 14-15 транспортных средств пытаются обойти санкции", - отметила она.

Хотя переходный период для большинства подсанкционных товаров истек 10 июля и перевозчики должны знать об этом, попытки провезти эти категории груза не прекратились - пиломатериалы, краски и лаки, мебель, алкоголь, предметы роскоши.

По словам Голубевой, в таких случаях таможенники разворачивают груз.

На границах Латвии и РФ наблюдаются большие очереди. Так, на пункте пропуска Терехово по состоянию на утро 17 июля ожидали 850 фур, а пропустили за предыдущие сутки 133. На пункте пропуска Гребнова ожидают 400 грузовиков. Возможное время ожидания составляет более 150 часов.

На латвийско-белорусской границе очереди меньше - до 200 грузовиков.

  • 15 июля Латвия ужесточила правила ввоза подсанкционных товаров из России. В тот же день Еврокомиссия обнародовала проект седьмого пакета санкций против России, расширяющий список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Латвия
Читайте также:
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
переговори України з Росією
14 июля, 2022 четверг
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
Вікторія Спартц
15 июля, 2022 пятница
"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
17 июля
17:47
Эксклюзив
В Кремле идет борьба двух противоположных стратегий – это классическая атмосфера для переворота, - политолог Пионтковский
17:45
Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжает 50–100 человек
17:24
На Киевщине еще один приход перешел в ПЦУ
17:21
Эксклюзив
HIMARS
Украина с HIMARS может уничтожать аэродромы и железную дорогу в Крыму, - эксперт Defense Express Киричевский
17:14
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Путинские военные командиры становятся машинами для убийства гражданских и собственных солдат, – генерал Скшипчак
17:10
Эксклюзив
Нафтогаз
Россия может бить по объектам энергетики, отопительный сезон сложно предсказать, - советник главы Нафтогаза
17:01
Русские военные
В Белгородской области РФ расширяют военную подготовку для детей
16:57
Изгнание "несогласных" и запрет на волеизъявление: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях Украины
16:54
Эксклюзив
Байден не смог наладить отношения между Саудовской Аравией и Израилем, - аналитик Золкина
16:50
"Азов" показал, как бьет по БМП россиян с воздуха
16:48
Бровары предупредили о тренировках ВСУ
16:39
После закрытия "Северного потока-1" на техническое обслуживание цена на газ в Германии почти не повысилась, - Bloomberg
16:24
В Запорожье гремят взрывы: россияне обстреливают города и села на линии фронта
16:23
"Нас просто сотрут". Оккупанты жалуются родителями на безразличие командования
16:22
Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку деоккупировать Крым
16:17
Эксклюзив
Виталий Портников
Лукашенко – предатель белорусского народа, - Портников
16:13
Эксклюзив
Российские солдаты на Херсонщине понимают, что они ничего хорошего не дают, - учитель с оккупированной территории
16:13
Эксклюзив
Хорошие россияне это те, кто устраивают диверсии на территории РФ, – доброволец ВСУ Вышебаба
16:09
Путин посетит Ближний Восток и проведет встречи с лидерами Турции и Ирана, - WSJ
15:46
гривны
Правительственная программа по компенсации зарплат помогла трудоустроить 7,4 тыс. переселенцев
15:43
Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту: в Виннице отказались сносить Дом офицеров, в который попала российская ракета
15:35
Уже 500 бурят отказались воевать против Украины, - росСМИ
15:28
Марио Драги
Бизнес, местные власти и профсоюзы Италии просят премьер-министра Драги не уходить в отставку
15:27
Эксклюзив
Иран
Иран играет тоньше и на нескольких досках, в отличие от России, - эксперт-международник Данилов
15:23
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против негативных процессов в крупном бизнесе, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
15:22
Нацгвардиец сбил "Иглой" шестой Су-25 россиян
15:17
Эксклюзив
Россия может увеличить уровень эскалации только используя оружие массового уничтожения, - дипломат Хара
15:14
Эксклюзив
Россияне в Херсоне напуганы и постоянно ищут партизан, - и.о. мэра
15:10
Президента Сербии Вучича не пустили в Хорватию, - СМИ
14:50
Обновлено
На Харьковщине россияне ранили женщину и вызвали загорание домов и автомобилей
14:45
В России кончаются ветеринарные препараты. В частности, вакцина от бешенства
14:37
SWIFT
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы SWIFT
14:35
Полномасштабная война РФ против Украины: в Славянске оккупанты убили 19 гражданских, 74 ранили
14:33
РФ потеряла в Украине треть своих сухопутных войск, - глава комитета начальников штабов Британии
14:24
Эксклюзив
На фото украинское поле пшеницы
Россияне на Николаевщине обстрелами сознательно уничтожают зерно, - журналистка
14:09
МН17
В Украине вышел трейлер фильма о сбитии россиянами пассажирского самолета рейса MH17
14:05
Эксклюзив
ВСУ на Харьковщине в тылу россиян уничтожает логистические центры и склады вооружения, - депутат горсовета Корсунов
14:01
В Виннице в последний путь провели погибшую в результате российского обстрела четырехлетнюю Лизу
13:53
Эксклюзив
30% учебных заведений на Черкасчине не готовы к очной учебе, - руководитель ОВА
13:43
Эксклюзив
Путин должен уйти из Украины: никаких уступок и компромиссов с агрессором быть не может, - польский генерал Скшипчак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV