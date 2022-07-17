Российские перевозчики до сих пор пытаются возить подсанкционные товары через границу Латвии
На латвийской таможне сообщают, что после вступления в силу новых ограничений по ввозу в РФ определенных товаров регулярно обнаруживают водителей, пытающихся обойти запрет
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление представительницы таможенного контроля Ирину Голубеву в комментарии TV3.
"Ежедневно во время проверок грузов по обоим направлениям 14-15 транспортных средств пытаются обойти санкции", - отметила она.
Хотя переходный период для большинства подсанкционных товаров истек 10 июля и перевозчики должны знать об этом, попытки провезти эти категории груза не прекратились - пиломатериалы, краски и лаки, мебель, алкоголь, предметы роскоши.
По словам Голубевой, в таких случаях таможенники разворачивают груз.
На границах Латвии и РФ наблюдаются большие очереди. Так, на пункте пропуска Терехово по состоянию на утро 17 июля ожидали 850 фур, а пропустили за предыдущие сутки 133. На пункте пропуска Гребнова ожидают 400 грузовиков. Возможное время ожидания составляет более 150 часов.
На латвийско-белорусской границе очереди меньше - до 200 грузовиков.
- 15 июля Латвия ужесточила правила ввоза подсанкционных товаров из России. В тот же день Еврокомиссия обнародовала проект седьмого пакета санкций против России, расширяющий список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ.
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