Российские отставники во главе с генералом Ивашовым требуют от Путина не воевать с Украиной и уходить в отставку

Отставные офицеры считают необходимым, чтобы президент России ушел с занимаемой должности, а высшее военно-политическое руководство страны полностью отказалось от идеи новой войны с Украиной. Текст обращения появился на их сайте 31 января 2022 года, но стало известно широкой публике оно только теперь, когда на это заявление обратили внимание политологи и журналисты, передает Еспресо.TV .



Как отмечается в обращении за подписью генерала Леонида Ивашова, Украина на самом деле не представляет для России никакой угрозы, чего нельзя сказать об определенных "внутренних силах" внутри РФ.



Война с Украиной на новых направлениях, считают члены "Общероссийского офицерского собрания", нужна Путину и его окружению для спасения от вызванных "системным кризисом" народных выступлений.



"По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, подкормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательную разрушение русской государственности и истребление коренного населения страны.



И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы допустить не можем", – говорится в обращении.



Так что от президента РФ офицеры требуют "отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада", создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ ("носителем власти является народ" – ред.)" и уйти в отставку".



Данное заявление интересно тем, подчеркивают эксперты, что Ивашов и его организация всегда придерживались просоветских взглядов и в некоторых моментах их взгляды совпадали с идеологией Кремля во время правления Путина.



Справка



Леониду Ивашову 78 лет.



30 лет находился в рядах КПСС.



Начиная с 1976 года работает штабным аналитиком, теоретиком и организатором сначала в советской, а затем в российской армии. Занимался вопросами действий СССР и РФ во многих "горячих точках" планеты (из открытых источников известно об Афганистане и бывшей Югославии, в то время как сам он намекает, что таких попраков в его практике было значительно больше).



Имеет воинское звание генерал-полковника.





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