Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Купянском направлении 2 недели назад противник возобновил штурмовые действия. Враг штурмует подразделениями "Шторм Z" - это подразделения из людей, лишенные свободы или находившиеся под следствием на территории РФ. Основная задача, которую ставят перед ними российские оккупационные войска, - это вплотную приблизиться к позициям Сил Обороны Украины. То есть это отряды, которые сокращают серую зону, которая заминирована", - подчеркнул Федоренко.

По словам командира роты, когда Силы обороны Украины идут в наступление, разминирование проводят инженеры, саперы с техническими средствами, а затем под прикрытием бронированной техники ВСУ приближаются к противнику и, выбивая его, занимают плацдарм.

"У россиян все по-другому. Им достаточно того ресурса, который состоит именно из живой силы. На коротком отрезке фронта за несколько дней противник может потерять более 100 человек из штурмовой группы "Шторм Z". Это для них нормальная практика. Они не отнимают". с поля боя своих раненых, и они с 300-х превращаются в 200-х. Такую тактику враг в свое время использовал на Бахмутском направлении", – пояснил Федоренко.

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 222 000 кафиров, 3920 артиллерийских систем и 3428 БПЛА.