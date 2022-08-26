Российские олигархи продолжают контролировать свои активы в Украине, - юрист Загребельская

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"К примеру, российский политический деятель и олигарх Бабаков, который находится под санкциями и приближен к Путину, владеет украинским Облэнерго, а это национальная безопасность. Также он владеет самыми крутыми казино в Украине и крупнейшими отелями, в которых останавливаются разные люди, в том числе наши западные партнеры. Еще Бабакову США сообщили о подозрении за проведение информационных кампаний, способствовавших аннексированию Россией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. А мы все еще не можем арестовать в Украине его имущество", - отметила юрист.



Агия Загребельская напомнила о вопросе Альфа-банка, в то время как наш Нацбанк обосновывает невозможность наложения санкций на этот банк, потому что в Альфа-банке многие украинцы держат свои деньги. Понимаете, какой сюр, то есть в банке российского олигарха, украинцы держат свои деньги и поэтому мы не можем налагать санкции.



Также юрист вспомнила об известном мобильном операторе, а сотовая связь – это национальная безопасность, принадлежащем российскому олигарху Фридману. К тому же, система HELSI, где проходят записи к врачам и хранятся все наши медицинские данные, эта система тоже в структуре Альфа-банка.



"И это все происходит, когда ВСУ демонстрируют на фронте, что им ничего не мешает поражать объекты в Крыму и удивлять весь мир с ограниченными ресурсами, но подобных результатов мы не видим от фронта наших чиновников и политиков. Открыв список российских олигархов и увидев их состояния, видим, что в Украине ничего из имущества российских олигархов не конфисковано. И тут вопрос: платят ли эти олигархи взятки? Или все это говорит о том, что наши чиновники настолько беспомощны, что не могут такие элементарные вещи сделать на шестом месяце войны? Соответственно, чиновникам и политикам нужно обратить внимание на это, а если они не способны, то написать заявления об отставке и уступить место другим, которые способны это сделать", - подчеркнула Загребельская.

Ранее в Службе безопасности в Закарпатской области сообщили, что в Закарпатье компания подсанкционного олигарха из РФ добывала полезные ископаемые: дело направлено в суд

Также в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права предприятий, основанных гражданами РФ, на 35 млн гривен

Кроме того, Bloomberg информировал, что западные адвокаты могут конфисковать до $1 трлн у подсанкционных россиян и компаний из РФ

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