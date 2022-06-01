Российские олигархи потеряли уже $40 млрд, – рейтинг от Bloomberg
Ущерб богатейших людей РФ за 2022 год составляет 41,48 млрд долларов. Больше всего потерял владелец Volga Group, друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко
Об этом говорится в данных рейтинга миллиардеров от Bloomberg.
Отмечается, что ущерб Геннадия Тимченко с начала 2022 года превысил 7 млрд долларов. Известно, что Тимченко служил вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ. Позже Тимченко стали называть владельцем "черной кассы" Кремля.
Что касается других миллиардеров РФ, около 6,65 млрд долларов потерял другой совладелец "Новатека" Леонид Михельсон. На 4,05 млрд долларов обеднел бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Следом за потерями идет совладелец "Северстали" Алексей Мордашев (минус 5,11 миллиардов долларов).
В то же время, некоторым российским предпринимателям удалось увеличить свое состояние. Так, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин увеличил стоимость своих активов на 3,89 млрд долларов.
- Напомним, в Италии у двух друзей Путина арестовали яхты , ориентировочной стоимостью 140 млн евро. Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова "Lady M" арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо, а яхта друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко "Lena" стояла в самом городе Сан-Ремо.
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