Российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и размышляют над его устранением, - украинская разведка
Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить своего президента Владимира Путина
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича, передает Espresso.TV.
Отмечается, что во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Ведь санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.
"Также речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - пишут наши разведчики.
Справочно. Петр Авен – российский политик и предприниматель. Президент ОАО Акционерный коммерческий банк " Альфа-Банк " . По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в $5,3 млрд. Александр Машкевич – казахстанский миллиардер, родом из Киргизии, гражданин Канады, проживающий в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло $1,5 млрд.
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