Российские олигархи и гауляйтеры делят две сферы влияния в Мелитополе, - мэр Федоров
Олигархи и гауляйтеры РФ используют Мелитополь как административный и логистический центр и борются за две сферы влияния в городе
Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире Эспрессо .
По его словам, в оккупированный Мелитополь приезжают многие бизнесмены, олигархи, гауляйтеры других захваченных регионов. Их цель – забрать ресурсы и последние средства у жителей.
"У них есть несколько сфер, которые они ревностно делят между собой: первая и главная – вывоз украинского зерна. Они сначала вывезли все из заводов, элеваторов и крупных сельхозпредприятий, а сейчас – из ангаров. Второе – рынок горючего: бензина, дизельного, которые сначала пытался контролировать гауляйтер Балицкий, потом у него это забрала ФСБ", - отметил мэр.
Иван Федоров отметил, что захватчики используют регион для разной степени мародерства.
- 25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.
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