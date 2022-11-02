Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире Эспрессо .

По его словам, в оккупированный Мелитополь приезжают многие бизнесмены, олигархи, гауляйтеры других захваченных регионов. Их цель – забрать ресурсы и последние средства у жителей.

"У них есть несколько сфер, которые они ревностно делят между собой: первая и главная – вывоз украинского зерна. Они сначала вывезли все из заводов, элеваторов и крупных сельхозпредприятий, а сейчас – из ангаров. Второе – рынок горючего: бензина, дизельного, которые сначала пытался контролировать гауляйтер Балицкий, потом у него это забрала ФСБ", - отметил мэр.

Иван Федоров отметил, что захватчики используют регион для разной степени мародерства.

25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.

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