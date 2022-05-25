Российские олигархи готовы передать активы Украине, чтобы откупиться от санкций, - министр финансов Канады
Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала, что ей звонят недовольные западными санкциями российские олигархи, готовые передать активы Украине
Об этом сообщает Handelsblatt .
На последней встрече министров финансов G7 Христя Фриланд поделилась информацией о том, что российские олигархи негативно относятся к войне России против Украины.
По словам министерства финансов Канады, олигархи не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Путина и его единомышленников.
Группа российских бизнесменов-олигархов, страдающих международными санкциями, предложили пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины и хотят в обмен - снятие персональных ограничений.
- 13 мая власти Испании нашли активы, дома, компании и яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, находящимся в списке санкций ЕС.
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