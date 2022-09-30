Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

В заявлении подчеркивается, что ни то, что российская пропаганда называет "референдумами", ни решение российского парламента об аннексии украинских областей не повлияет на позицию Канады: "Территория Украины останется территорией Украины".

Сообщается, что с целью усиления давления на российский режим, Канада принимает меры против 43 российских олигархов, финансовых элит, членов их семей, "руководящего органа Херсона", а также 35 "высокопоставленных должностных лиц" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

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"Эти лица и организации являются соучастниками отчаянной попытки Путина подорвать принципы государственного суверенитета и разделяют ответственность за бессмысленное кровопролитие, которое продолжается по всей Украине", – считают в канадском правительстве.

Также Канада расширяет санкции, введенные против так называемых ЛДНР относительно запрета определенных торговых операций, на оккупированные Россией районы Херсонской и Запорожской областей.

По информации канадского правительства, с начала войны России против Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля 2022-го – против еще более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

27 сентября российские захватчики объявили результаты псевдореферендумов.

28 сентября премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балидоцким и Владимиром.

Позже, 30 сентября, США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В список вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников.

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