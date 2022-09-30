Российские олигархи, члены их семей, коллаборанты: Канада вводит дополнительные санкции против РФ в ответ на попытку аннексии территорий Украины
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу, 30 сентября, объявила о введении дополнительных санкций в связи с попыткой аннексии Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины
Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.
В заявлении подчеркивается, что ни то, что российская пропаганда называет "референдумами", ни решение российского парламента об аннексии украинских областей не повлияет на позицию Канады: "Территория Украины останется территорией Украины".
Сообщается, что с целью усиления давления на российский режим, Канада принимает меры против 43 российских олигархов, финансовых элит, членов их семей, "руководящего органа Херсона", а также 35 "высокопоставленных должностных лиц" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.
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"Эти лица и организации являются соучастниками отчаянной попытки Путина подорвать принципы государственного суверенитета и разделяют ответственность за бессмысленное кровопролитие, которое продолжается по всей Украине", – считают в канадском правительстве.
Также Канада расширяет санкции, введенные против так называемых ЛДНР относительно запрета определенных торговых операций, на оккупированные Россией районы Херсонской и Запорожской областей.
По информации канадского правительства, с начала войны России против Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля 2022-го – против еще более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.
- 26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
- В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.
- Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.
- 27 сентября российские захватчики объявили результаты псевдореферендумов.
- 28 сентября премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.
- 30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балидоцким и Владимиром.
- Позже, 30 сентября, США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В список вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников.
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