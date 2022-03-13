Российские окупанты в Волновахе убили военного капеллана из ПЦУ

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Православная церковь Украины, информирует Эспрессо.TV

"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников - смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева, долго подвизался в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

"Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче. Помолимся за покой раба Божьего игумена Платона, пусть Господь упокоит его душу в Своих домах", - отмечают церковники.

О подробностях трагического случая и обстоятельствах, при которых он произошел, в сообщении не сообщается.

Напомним, сегодня ночью под обстрел россиян попала одна из величайших святынь Украины – Святогорская Лавра. Есть раненые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb