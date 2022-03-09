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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские окупанты пытают работников Запорожской АЭС, - министр энергетики Украины

Российские окупанты пытают работников Запорожской АЭС, - министр энергетики Украины

9 мартa, 2022 среда
01:51
война с Россией

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские окупанты пытают оперативный штаб Запорожской АЭС

Об этом Герман Галущенко сообщил в своем Facebook.

"Российские оккупационные войска пытают оперативный штаб ЗАЭС. По нашей информации, окупанты заставили руководство завода записать видео, который они планируют использовать в пропагандистских целях. Пропагандистская машина России имеет целью создать еще один фейк для своих граждан и международного сообщества в попытке оправдать свои преступления" , – говорится в обращении.

Министр энергетики рассказал, что на территории Запорожской АЭС около 500 российских военных и 50 единиц тяжелой техники.

"Оперативщики ЗАЭС уже 4 дня в заложниках. На станции находятся около 500 российских военных и 50 единиц тяжелой техники".
Работники станции физически и психологически истощены. Призываем международных партнеров принять все меры для вывода российских оккупационных войск из захваченных ядерных объектов и закрытия неба над Украиной", - сообщил Герман Галущенко.

В обращении к международным партнерам Галущенко подчеркнул, что срыв на атомной станции приведет к катастрофе всей Европы.

"Срыв на атомной электростанции из-за использования российскими войсками оружия приведет к катастрофе для всей Европы. Ответственность за это будет полностью на России. Если произойдет срыв, европейцы будут вынуждены переключить комфорт своих домов на радиационные убежища. Мы должны вместе остановить ядерный терроризм России. Надо делать это сейчас, пока не стало слишком поздно", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

  • Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
  • Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
  • 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
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заложники
русская агрессия
Запорожская АЕС
война
Энергодар
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