Российские окупанты нанесли ракетный удар по поселку Тузлы в Одесской области, - спикер ОВА

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Эспрессо.TV

Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.

По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, вчера вечером россияне обстреляли Овруч и Коростень в Житомирской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb