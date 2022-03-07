Российские окупанты нанесли ракетный удар по поселку Тузлы в Одесской области, - спикер ОВА
Жертв нет, разрушены объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Эспрессо.TV
Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.
По предварительной информации, жертв нет.
Напомним, вчера вечером россияне обстреляли Овруч и Коростень в Житомирской области.
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