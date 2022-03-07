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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские окупанты нанесли ракетный удар по поселку Тузлы в Одесской области, - спикер ОВА

Российские окупанты нанесли ракетный удар по поселку Тузлы в Одесской области, - спикер ОВА

7 мартa, 2022 понедельник
02:57
война с Россией

Жертв нет, разрушены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Эспрессо.TV

Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.

По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, вчера вечером россияне обстреляли Овруч и Коростень в Житомирской области.

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2022, понедельник
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