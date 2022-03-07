Российские окупанты бьют по Николаеву из систем залпового огня, в городе многочисленные пожары
По Николаеву нанесли ракетный удар по системам залпового огня.
Об этом сообщает "Госспецсвязи" в своем телеграмм-канале.
В канале распространены видео удары, подробности пока не сообщаются.
ГСЧС Украины в Николаевской области при этом сообщает о массовых пожарах в городе.
"Утро, 7 марта, для николаевских спасателей и горожан было тяжелым и напряженным", - говорится в сообщении.
Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. – сообщают спасатели.
- Напомним, под Николаевом украинские силовики разбили оккупантов , большинство из которых - бывшие военные, перешедшие на сторону оккупационных властей Крыма. Также СБУ захватило документы военных РФ.
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