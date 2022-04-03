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Российские оккуупанты нанесли ракетный удар по Василькову на Киевщине

3 апреля, 2022 воскресенье
17:23
война с Россией

Россияне в воскресенье, 3 апреля, нанесли очередной ракетный удар по Василькову Киевской области и ранили нескольких человек

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" в Facebook.

"Сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системы противовоздушной обороны. Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и получила  значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара", - сообщили в воздушном командовании "Центр".

Отмечается, что захватчики снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

"На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами громада начала восстанавливать после пожара. Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территории куда прилетела ракета наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", - подчеркнули военные.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

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