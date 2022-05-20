Российские оккупанты заявили об "освобождении" Азовстали. Украинская сторона пока не комментирует
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о "полном увольнении" завода
Об этом сообщило миноброне РФ.
Они отмечают, что из "Азовстали" вышли 2439 военных - "неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск".
Также по данным минобороны, командир "Азова", без упоминания его имени, был вывезен из Мариуполя на бронированном автомобиле "из-за ненависти и желания с ним расправиться" со стороны местных жителей.
Ранее "Первый канал" сообщал, что командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен.
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