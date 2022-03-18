Российские оккупанты затихли, перегруппировываются и компенсируют поражение от ВСУ издевательствами над гражданскими, - боец ТрО о ситуации на Киевщине

Об этом Сабий сказал в эфире Еспресо.TV.



"Враг получил по зубам не только на Северо-Западе Киевщины, но и со стороны Броваров. По состоянию на вчерашний день врага нет в Барышевке. Сейчас российские оккупанты затихли и перегруппировываются. Россияне пытаются собрать свои силы и в это время издеваются над мирными украинцами", - отметил Сабий.



По словам бойца ТрО, оккупанты ходят по пгт Большая Дымерка, что на Киевщине, и не только грабят людей, но и ищут мужчин, и многих расстреливают. По мнению военного, таким образом россияне сгоняют злобу за то, что не могут добиться успеха на фронте.



"Оккупанты не могут ничего достичь на земле, поэтому пытаются навредить с воздуха. Поэтому и в Киеве, и на Киевщине в течение ночи постоянно звучали воздушные тревоги. Наземных сил у россиян не осталось. Сейчас батальоны ТерОбороны начинают зачистку Ирпеня от покрывшихся остатков россиян. командиры хотят нам "насолить" постоянными обстрелами", – добавил Сабий.



Военный также отметил эффективность полуторасуточного комендантского часа в Киеве и Киевщине, поскольку благодаря бдительности бойцов на блокпостах удалось задержать более сотни диверсантов.

Напомним, 17 марта, оккупанты обстреляли Святошинский район Киева, в результате чего произошел пожар, погибли два человека.