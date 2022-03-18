Российские оккупанты затихли, перегруппировываются и компенсируют поражение от ВСУ издевательствами над гражданскими, - боец ТрО о ситуации на Киевщине
Боец территориальной обороны Киевщины Игорь Сабий рассказал, что российские оккупанты терпят поражение от ВСУ на Киевщине, из-за чего перегруппировываются и издеваются над мирными жителями
Об этом Сабий сказал в эфире Еспресо.TV.
"Враг получил по зубам не только на Северо-Западе Киевщины, но и со стороны Броваров. По состоянию на вчерашний день врага нет в Барышевке. Сейчас российские оккупанты затихли и перегруппировываются. Россияне пытаются собрать свои силы и в это время издеваются над мирными украинцами", - отметил Сабий.
По словам бойца ТрО, оккупанты ходят по пгт Большая Дымерка, что на Киевщине, и не только грабят людей, но и ищут мужчин, и многих расстреливают. По мнению военного, таким образом россияне сгоняют злобу за то, что не могут добиться успеха на фронте.
"Оккупанты не могут ничего достичь на земле, поэтому пытаются навредить с воздуха. Поэтому и в Киеве, и на Киевщине в течение ночи постоянно звучали воздушные тревоги. Наземных сил у россиян не осталось. Сейчас батальоны ТерОбороны начинают зачистку Ирпеня от покрывшихся остатков россиян. командиры хотят нам "насолить" постоянными обстрелами", – добавил Сабий.
Военный также отметил эффективность полуторасуточного комендантского часа в Киеве и Киевщине, поскольку благодаря бдительности бойцов на блокпостах удалось задержать более сотни диверсантов.
- Напомним, 17 марта, оккупанты обстреляли Святошинский район Киева, в результате чего произошел пожар, погибли два человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.64
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное