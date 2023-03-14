Российские оккупанты заставляют студентов в Мариуполе становиться на военный учет
Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области рашисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Во временно оккупированном городе студентам вузов разослали требование срочно встать на военный учет.
Сообщается, что это может свидетельствовать о "тихой" мобилизации РФ.
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"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить нашу молодежь воевать против своих же. Никого не интересует, что это студенты, ведь для кафиров все мариупольцы это лишь дополнительный ресурс. Мы уже видели, как раньше оккупанты призывали в свою армию людей под видом трудоустройства. Сейчас они пошли еще дальше", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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