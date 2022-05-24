Российские оккупанты зашли в Светлодарск Донецкой области

Об этом он рассказал "Свободному радио".

"В настоящее время вывешивают свою тряпку на административном здании", – сказал Гошко.

Он отметил, что рашисты уже ходят по улицам города и проверяют документы у местных жителей.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", - отмечает начальник Светлодарской ВГА.

Справочно

Светлодарск – город районного значения Донецкой области. Основан в 1970 году как поселок в связи со строительством Углегорской ТЭС.

Углегорская ТЭС имеет едва ли не самые большие производственные мощности в Украине.

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