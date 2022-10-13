Об этом сообщил министр внутренних дел Монастырский в эфире телемарафона, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Фактически возле каждого освобожденного населенного пункта находятся места захоронений людей, подвергавшихся пыткам и другим военным преступлениям. Чтобы даже подойти к братской могиле, нужно эти места разминировать, потому что они почти все заминированы". – заявил министр внутренних дел.

Только на освобожденных территориях Харьковщины обнаружили 22 российских застенки.

Напомним, правоохранители обнаружили ужасную застенку в освобожденном от россиян селе Пески-Радьковские в Харьковской области. В застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин.

В застенке кафиров, которую полицейские обнаружили на днях в городе Волчанск на Харьковщине, нашли инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное. Россияне избивали незаконно заключенных, пытали их электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

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