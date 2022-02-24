Российские оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС
Оккупанты захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области
Об этом сообщил городской голова Таврийска Николай Ризак, передает Суспильне.
"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - сказал Ризак.
Соответствующее видео выкладывают жители области в Facebook.
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