Об этом сообщил ректор ХГАЭУ Юрий Кириллов в фейсбуке.

"Вот и настал этот день и для ХГАЭУ. Сегодня оккупационные власти с военными России захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета и представили их "ректора" и "администрацию", которые уже заняли кабинеты и проводят "собеседования" с сотрудниками", - пишет Кириллов.

Также ректор ХГАЭУ отметил, что, несмотря на потерю контроля над корпусами, общежитиями и материально-технической базой университета ХГАЭУ остается украинским.

"Аграрно-экономический университет остается украинским учреждением высшего образования! Мы продолжаем работать в Кропивницком и проводим вступительную кампанию. Все те, кто не мог выехать, или работают дистанционно, или отправлены в простой. Ни один сотрудник университета не останется без заработной платы!", - говорится в сообщении ректора.