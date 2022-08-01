Российские оккупанты захватили помещение Государственного аграрно-экономического университета в Херсоне
Российские оккупанты захватили помещения Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в частности корпуса, общежития и материально-техническую базу
"Вот и настал этот день и для ХГАЭУ. Сегодня оккупационные власти с военными России захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета и представили их "ректора" и "администрацию", которые уже заняли кабинеты и проводят "собеседования" с сотрудниками", - пишет Кириллов.
Также ректор ХГАЭУ отметил, что, несмотря на потерю контроля над корпусами, общежитиями и материально-технической базой университета ХГАЭУ остается украинским.
"Аграрно-экономический университет остается украинским учреждением высшего образования! Мы продолжаем работать в Кропивницком и проводим вступительную кампанию. Все те, кто не мог выехать, или работают дистанционно, или отправлены в простой. Ни один сотрудник университета не останется без заработной платы!", - говорится в сообщении ректора.
- Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне захватчики захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян.
- Россияне нанесли удары по двум университетам Николаева.
- Из-за российских обстрелов разрушена часть корпуса Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко.
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